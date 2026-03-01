Новости
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате удара США и Израиля
Удар нанесли по его дому в Тегеране undefined
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при совместной атаке США и Израиля на Тегеран. Эту информацию распространило иранское агентство ILNA.


«Глава девятого и десятого правительства Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране», — говорится в сообщении агентства.


Политик погиб вместе с телохранителями в своей резиденции. Агентство Fars сообщило, что три охранника экс-президента погибли при атаке на его офис в восточном Тегеране.


Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 по 2013 год. Официальные представители и офис бывшего лидера пока не подтвердили его смерть. Амит Сегаль, главный политический аналитик израильского 12-го канала, подтвердил, что Ахмадинежад был убит прошлой ночью.

