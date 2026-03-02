Новости
Новости 18+
St
Россияне на Кипре рассказали о ситуации рядом с британскими военными базами
18+
Авиабазу Акротири частично эвакуировали undefined
Эксклюзив Новости

Россияне на Кипре рассказали о ситуации рядом с британскими военными базами

Авиабазу Акротири частично эвакуировали

На британской военной базе Акротири на Кипре днем 2 марта наблюдалась интенсивная мобилизация. По информации очевидцев, звучали сирены и взлетали истребители.


Часть базы была эвакуирована, а персоналу разослали сообщение о сохраняющейся угрозе безопасности, рассказали очевидцы в местных чатах в Telegram. Ранее СМИ сообщили о громком взрыве на военном объекте. Акротири является суверенной территорией Великобритании, и кипрская власть не имеет над ней контроля.


Житель Лимасола, находящегося в 10-20 километрах от авиабазы, рассказал корреспонденту Daily Storm, что в самом городе ситуация нормальная, взрывов нет, однако местные жители переживают на фоне новостей.


«В атмосфере и обсуждениях чувствуется определенная тревога. Местные больше переживают, чем русскоязычные», — рассказал собеседник.


В то же время после случившегося рядом с базой Акротири были закрыты школы, однако заранее родителей об этом не предупредили.


«Дети и родители узнали по факту утром. Сегодня с утра в сторону базы на моих глазах выехало сразу много пожарных машин. Они могли и туда, и в аэропорт Пафоса отправиться, не знаю. Но пожарная станция была почти пустая уже с утра, все ехали на запад», — поделился очевидец.


Напомним, 2 марта аэропорт Пафоса эвакуировали. В воздушной гавани объявили о беспилотной опасности. Тысячи пассажиров и сотрудников покинули аэропорт.


Жители Пафоса рассказали Daily Storm, что в городе, несмотря на поступающие сообщения, обстановка спокойная. Город находится в 60-70 километрах от Лимасола, на том же побережье.


«В общем и целом все спокойно, обстрелов нет. С утра, где-то около 11 часов дня, видела два военных вертолета — пролетали около Молла», — рассказала местная жительница.


Правительство напомнило жителям про номера горячих линий, про специальные мобильные приложения, где указаны адреса всех бункеров на случай угрозы.


По последним данным миграционной службы, к ноябрю 2025 года на Кипре проживало около 40,7 тысячи россиян. Среди всех стран, чьи граждане постоянно и легально проживают на острове, Россия занимает первое место по этому показателю.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#россияне #кипр #военная база
Загрузка...
Загрузка...