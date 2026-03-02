Россияне на Кипре рассказали о ситуации рядом с британскими военными базами

На британской военной базе Акротири на Кипре днем 2 марта наблюдалась интенсивная мобилизация. По информации очевидцев, звучали сирены и взлетали истребители.





Часть базы была эвакуирована, а персоналу разослали сообщение о сохраняющейся угрозе безопасности, рассказали очевидцы в местных чатах в Telegram. Ранее СМИ сообщили о громком взрыве на военном объекте. Акротири является суверенной территорией Великобритании, и кипрская власть не имеет над ней контроля.





Житель Лимасола, находящегося в 10-20 километрах от авиабазы, рассказал корреспонденту Daily Storm, что в самом городе ситуация нормальная, взрывов нет, однако местные жители переживают на фоне новостей.





«В атмосфере и обсуждениях чувствуется определенная тревога. Местные больше переживают, чем русскоязычные», — рассказал собеседник.





В то же время после случившегося рядом с базой Акротири были закрыты школы, однако заранее родителей об этом не предупредили.





«Дети и родители узнали по факту утром. Сегодня с утра в сторону базы на моих глазах выехало сразу много пожарных машин. Они могли и туда, и в аэропорт Пафоса отправиться, не знаю. Но пожарная станция была почти пустая уже с утра, все ехали на запад», — поделился очевидец.





Напомним, 2 марта аэропорт Пафоса эвакуировали. В воздушной гавани объявили о беспилотной опасности. Тысячи пассажиров и сотрудников покинули аэропорт.





Жители Пафоса рассказали Daily Storm, что в городе, несмотря на поступающие сообщения, обстановка спокойная. Город находится в 60-70 километрах от Лимасола, на том же побережье.





«В общем и целом все спокойно, обстрелов нет. С утра, где-то около 11 часов дня, видела два военных вертолета — пролетали около Молла», — рассказала местная жительница.





Правительство напомнило жителям про номера горячих линий, про специальные мобильные приложения, где указаны адреса всех бункеров на случай угрозы.





По последним данным миграционной службы, к ноябрю 2025 года на Кипре проживало около 40,7 тысячи россиян. Среди всех стран, чьи граждане постоянно и легально проживают на острове, Россия занимает первое место по этому показателю.