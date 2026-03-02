Топ-10 московских спектаклей с участием детей-актеров

В московских театрах идет множество постановок, где главные роли исполняют юные артисты, не уступающие в мастерстве взрослым коллегам. Где увидеть талантливых детей — в подборке «Вечерней Москвы».





В Детском музыкальном театре юного актера можно посмотреть «Приключения Тома Сойера» по Марку Твену. Юные актеры воплощают образы Тома, Гека Финна, Бекки Тэтчер и индейца Джо. Зрителей ждут поиски сокровищ и путешествие в пещеру.





В Театре Пушкина спектакль «Заповедник» по Довлатову украсили юные актрисы Мия Сафонова и Агния Панкова. Они играют дочь главного героя, символизирующую его утрату. Театр «Сфера» представляет «Эшелон» по пьесе Рощина — историю эвакуации женщин с детьми в годы войны, где роли детей исполняют воспитанники театральных студий.





В Театре Терезы Дуровой 9-летняя Агния Лещенко играет главную роль в пластическом спектакле «Девочка, которая умела летать». Ее героиня с крыльями вместо рук ищет свое место в мире. Театр «Шалом» показывает пронзительную историю пса Моха, где детей Янинку и Мирека играют Аглая Овчинникова, Галина Липовецкая, Лев Маркин и 4-летний Тимур Фомичев.





Детский театр эстрады представляет музыкальную комедию «Вождь краснокожих» по О. Генри, а в Театре Камбуровой уже 20 лет идет спектакль «Капли Датского короля» с детскими ролями. В Театре на Таганке в экшн-приключении «Беги, Алиса, беги» главную героиню в детстве играет 7-летняя Варвара Баталина.





Театр «Русская песня» показывает «Ради жизни на земле! Василий Теркин» с участием юных актеров, а в «Геликон-опере» можно увидеть «Страну забытых сказок» — историю о сказочных злодеях, страдающих от того, что дети перестали читать.