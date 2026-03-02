Ракетный удар нанесен по центру Тегерана вблизи посольства России

Центральные и восточные районы Тегерана подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщает иранское агентство Fars.





Под обстрел попали площадь Сепах, районы вокруг площади Фирдоуси, шоссе Хеммат, перекресток Заррабхане и восточные кварталы города. Площадь Фирдоуси находится примерно в 600 метрах от российского дипломатического представительства.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила агентству ТАСС, что российское посольство не пострадало, сотрудники также находятся в безопасности.