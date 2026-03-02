Новости
«Китайский Новый год в Москве»: международный обмен открытками
В рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве» на Манежной площади работало уникальное отделение почты. Любой желающий мог отправить поздравительную открытку в любую точку России и Китая, запечатав ее в традиционный красный конверт хунбао.

Для помощи в переводе поздравлений на китайский язык на площадке у Кремля дежурил переводчик.


«Сегодня гуляли на Манежной площади, отправили родственникам поздравления с китайским Новым годом! «Почта России» радует нас с таким предложением. Можно отправить открыточку своим любимым и дорогим людям», — рассказала одна из гостей.


Помимо почты, гости фестиваля знакомились с историей и культурой Поднебесной. В программе были лекции о легендарной китайской опере и зрелищные шоу барабанщиков. Также работали точки с азиатской кухней.


Фестиваль проходил с 16 февраля по 1 марта. Гости могли познакомиться с древними традициями Поднебесной.


Подробный перечень всех мероприятий, время начала представлений и список интерактивных зон доступны на официальном сайте фестиваля.

