Туристы из России рассказали, что власти Абу-Даби оплатили им отель и питание

Туристы из России рассказали Daily Storm, что власти Абу-Даби оплатили им проживание в отеле и питание. Ранее, 1 марта, СМИ сообщали, что администрации Абу-Даби и Дубая обратились к гостиницам с просьбой не выселять путешественников, застрявших в стране.
Департамент культуры и туризма Абу-Даби (столицы и самого большого эмирата в ОАЭ), а также власти эмирата Рас-эль-Хаймы 1 марта официально подтвердили, что взяли на себя расходы по расселению туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). А в указаниях Департамента экономики и туризма другого эмирата, Дубая, формулировки о расходах размытые, отмечают в Ассоциации.
«Правительство ОАЭ оплатило наш отель и трехразовое питание, у нас не было переселения, но были долгие разбирательства, чтобы нас не выселяли», — рассказала Daily Storm туристка, которая находится в отеле Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort.
Во время ночной эвакуации отель выдавал клиентам воду и одеяла. Россиянка добавила, что ей удалось поменять билеты на другую дату только по платной телефонной линии авиакомпании «Победа».
В городе очень много туристов, в том числе русских. Они объединяются в чаты, где следят за новостями и делятся обновлениями.
«На самом деле, в Абу-Даби обстановка очень спокойная, все работает, и в магазинах, и в аптеках нет дефицита, сирены не работают на улицах, жизнь идет обычным чередом <...> Началось все вчера, в час дня по местному времени, громким хлопком, как будто упало что-то на стройке или [случилась] авария, а затем еще несколько [хлопков] и белые следы в небе появились. Сейчас они также периодически возникают. Гул то тише, то громче, небо чистое в большей степени», — сообщила она.
Другая туристка сообщила, что должна была вылететь в Москву 1 марта в 14:30 рейсом Etihad Airways, но его отменили. По ее словам, авиаперевозчик предупредил об отмене только в 12:10 того же дня.
«Нам пришлось оплатить одну ночь в отеле: номер за 300 долларов. После скандала на стойке регистрации нам продлили бесплатное проживание и питание в отеле Radisson Blu Hotel & Resort в Абу-Даби по 4 марта, но деньги [за оплаченную ночь] не вернули», — отметила она. В авиакомпании и консульстве России собеседнице пока не говорят, когда возобновятся вылеты.
Еще одна собеседница Daily Storm сейчас находится в городе Шарджа. Ее обратный рейс запланирован на сегодняшний вечер, но она ожидает, что его отменят.
«Скорее всего будет отмена, так что жду официального письма (рейсы отменены только до 15:00 на данный момент). С авиакомпанией пыталась списаться, но сайт не прогружается, скорее всего много желающих», — сообщила туристка. По ее словам, обстановке в городе пока спокойная, на ресепшене в отеле мало людей.
Россияне в Crowne Plaza Dubai Jumeirah пожаловались, что 2 марта от них потребовали выселиться из отеля, пишут в Telegram-каналах.
По последним оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в ОАЭ находятся около 50 тысяч россиян. Это организованные туристы, самостоятельные путешественники и транзитные пассажиры, которые не могут вылететь.