Туристы из России рассказали, что власти Абу-Даби оплатили им отель и питание

Туристы из России рассказали Daily Storm, что власти Абу-Даби оплатили им проживание в отеле и питание. Ранее, 1 марта, СМИ сообщали, что администрации Абу-Даби и Дубая обратились к гостиницам с просьбой не выселять путешественников, застрявших в стране.





Департамент культуры и туризма Абу-Даби (столицы и самого большого эмирата в ОАЭ), а также власти эмирата Рас-эль-Хаймы 1 марта официально подтвердили, что взяли на себя расходы по расселению туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). А в указаниях Департамента экономики и туризма другого эмирата, Дубая, формулировки о расходах размытые, отмечают в Ассоциации.





«Правительство ОАЭ оплатило наш отель и трехразовое питание, у нас не было переселения, но были долгие разбирательства, чтобы нас не выселяли», — рассказала Daily Storm туристка, которая находится в отеле Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort.





Во время ночной эвакуации отель выдавал клиентам воду и одеяла. Россиянка добавила, что ей удалось поменять билеты на другую дату только по платной телефонной линии авиакомпании «Победа».





В городе очень много туристов, в том числе русских. Они объединяются в чаты, где следят за новостями и делятся обновлениями.





«На самом деле, в Абу-Даби обстановка очень спокойная, все работает, и в магазинах, и в аптеках нет дефицита, сирены не работают на улицах, жизнь идет обычным чередом <...> Началось все вчера, в час дня по местному времени, громким хлопком, как будто упало что-то на стройке или [случилась] авария, а затем еще несколько [хлопков] и белые следы в небе появились. Сейчас они также периодически возникают. Гул то тише, то громче, небо чистое в большей степени», — сообщила она.