Иран ударил по офису премьера Израиля Нетаньяху, его судьба неизвестна
Тегеран применил ракеты Kheibar undefined
Иранские ракеты поразили офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и штаба командующего ВВС Израиля Томер Бара. Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на заявление пресс-службы КСИР.


«Офис премьер-министра преступного сионистского режима и месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar в десятой волне ударов», — говорится в заявлении.


В КСИР сообщили, что судьба премьер-министра Израиля остается неизвестной.


Ранее Иран атаковал военные объекты США и Израиля в ответ на гибель лидера аятоллы Али Хаменеи. Также сообщалось об ударах по правительственному кварталу в Тель-Авиве. 

