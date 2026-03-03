Зеленский исключил проведение выборов на Украине до полного окончания конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил новые условия проведения выборов в стране. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он заявил, что голосование состоится только после полного завершения конфликта с Россией, а не в период временного прекращения огня, как он допускал ранее.





Свое возможное участие в будущих выборах украинский лидер также поставил под сомнение, отметив, что решение будет зависеть от настроений украинцев.





Осенью 2025-го Зеленский высказывал иную позицию. Тогда он не исключал возможности организации выборов даже в условиях перемирия, несмотря на конституционные сложности, и допускал, что парламент мог бы найти способ провести голосование.





Пятилетний срок полномочий Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы должны были пройти 31 марта, но из-за военного положения в стране их не было.