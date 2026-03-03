Новости
Лавров заявил, что на Ближнем Востоке идет война
Глава МИД РФ также напомнил, что доказательств разработки Ираном ядерного оружия до сих пор не представлено undefined
Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что ситуация на Ближнем Востоке переросла в полноценные боевые действия. Последствия атак против Ирана, по его словам, ощущаются во всем регионе. Москва решительно настаивает на немедленном прекращении огня всеми вовлеченными сторонами.


В своем заявлении Лавров также обратил внимание, что до сих пор не представлено убедительных доказательств того, что Тегеран занимается созданием ядерного оружия. На этом фоне, считает глава МИД, назрел принципиальный разговор с Соединенными Штатами об их видении собственной роли в мире и месте остальных ядерных держав.


Он напомнил, что предложение президента России Владимира Путина о встрече лидеров «ядерной пятерки» остается актуальным. По словам Лаврова, такой диалог уже давно «назрел и даже перезрел».


Ранее, 28 февраля, в МИД России уже называли операцию США и Израиля против Ирана безрассудным шагом и предупреждали о риске гуманитарной и радиологической катастрофы в регионе, призывая вернуться к дипломатии.

