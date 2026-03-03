Лавров заявил, что на Ближнем Востоке идет война

Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что ситуация на Ближнем Востоке переросла в полноценные боевые действия. Последствия атак против Ирана, по его словам, ощущаются во всем регионе. Москва решительно настаивает на немедленном прекращении огня всеми вовлеченными сторонами.





В своем заявлении Лавров также обратил внимание, что до сих пор не представлено убедительных доказательств того, что Тегеран занимается созданием ядерного оружия. На этом фоне, считает глава МИД, назрел принципиальный разговор с Соединенными Штатами об их видении собственной роли в мире и месте остальных ядерных держав.





Он напомнил, что предложение президента России Владимира Путина о встрече лидеров «ядерной пятерки» остается актуальным. По словам Лаврова, такой диалог уже давно «назрел и даже перезрел».





Ранее, 28 февраля, в МИД России уже называли операцию США и Израиля против Ирана безрассудным шагом и предупреждали о риске гуманитарной и радиологической катастрофы в регионе, призывая вернуться к дипломатии.