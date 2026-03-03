Путин передаст руководству Ирана обеспокоенность арабских государств из-за ударов по их территории

Президент России Владимир Путин намерен донести до руководства Ирана обеспокоенность стран Ближнего Востока, по инфраструктуре которых были нанесены удары. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной посреднической роли Москвы в урегулировании ситуации.





По словам представителя Кремля, практически со всеми собеседниками накануне обсуждалось, что Путин передаст их озабоченность иранским коллегам. Песков также подчеркнул, что российский лидер предпринимает и продолжит предпринимать усилия, направленные на разрядку напряженности в регионе.





Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ходе атак погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных.





Корпус стражей исламской революции объявил о начале крупного наступления, удары были нанесены по американским базам в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Ираке. Саудовская Аравия, Оман и ряд других государств заявили о готовности отвечать на действия Тегерана.