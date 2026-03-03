Новости
Иран пригрозил Европе войной из-за поддержки США
В Тегеране заявили, что любое участие европейских стран в операции против республики будет расценено как акт агрессии undefined
Иран предупредил Европу о последствиях в случае присоединения к действиям США и Израиля. Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что поддержка военной операции станет «актом войны» против Тегерана. Об этом сообщает Gulf News.


Заявление прозвучало в ответ на угрозы лидеров Великобритании, Франции и Германии. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвали Иран прекратить удары по их союзникам на Ближнем Востоке и пообещали защищать свои интересы.


Напряжение усилилось после того, как Иран атаковал британские военные объекты на Кипре. Силы ПВО перехватили два беспилотника, направлявшихся к авиабазе «Акротири», сообщили в кипрском правительстве.


В Лондоне также подтвердили запуск двух ракет в сторону острова, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

