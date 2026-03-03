Рэпера Face заочно оштрафовали на 250 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Кировский районный суд Уфы заочно вынес приговор рэперу Face (Иван Дремин, признан Минюстом иностранным агентом) по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Музыканта признали виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ, сообщили в прокуратуре Башкирии.





Суд назначил Дремину штраф в размере 250 тысяч рублей и лишил его права администрировать сайты сроком на 2,5 года. Как установило следствие, рэпера дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, однако он продолжал публиковать контент в соцсетях без соответствующей маркировки.





Обвиняемый на процессе не присутствовал — он находится в межгосударственном розыске. Ранее судебные приставы объявили Дремина в розыск из-за неоплаченных штрафов по иноагентским делам на сумму около 125 тысяч рублей.





В декабре 2025 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.



