«Сначала подумала, что это настоящий аэропорт»: как в «Москино» снимали семейный фильм про Кубу

Сцену знакомства двух героинь для приключенческого семейного фильма сняли в кинопарке «Москино». Картина создается при участии Российско-кубинской межправительственной комиссии. В павильоне «Аэропорт» развернули полноценный терминал с работающими эскалаторами, табло вылета и стойками досмотра — все как в настоящей воздушной гавани.
Актриса Влада Ерофеева, исполнившая роль подруги главной героини, призналась, что поначалу приняла павильон за настоящий аэропорт. По ее словам, локация выполнена настолько реалистично, что создает полное ощущение присутствия. Рядом с ними на соседних площадках в это время снимали «Буратино».
Оператор-постановщик Иван Гудков объяснил, почему съемки в реальных аэропортах невозможны — они требуют остановки работы зон досмотра и перекрытия потоков пассажиров. В павильоне же удалось сделать все необходимое: выставить свет, разместить массовку и адаптировать пространство под аэропорт.
В фильме снялся Сергей Шакуров в роли 82-летнего разведчика-нелегала. По сюжету он возвращается на Кубу, чтобы спасти внучку и разобраться с ошибками молодости. Актер исполняет трюки, участвует в рукопашных схватках и погоне на «копейке» и «Волге».
Съемочная группа работала в экстремальных условиях: два урагана, один третьей категории, наводнение, землетрясение и отключения света. Тем не менее картину удалось завершить. Премьера состоялась 19 февраля. Генеральные продюсеры — Рафаел Минасбекян и Данил Бадреев.