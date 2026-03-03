Новости
«Трамп помазан Иисусом»: солдаты США жалуются на командиров, проповедующих «священную войну» в Иране
За первые часы после начала операции в Фонд защиты религиозной свободы военнослужащих поступило более 110 жалоб undefined
Американские военнослужащие массово жалуются на командование, которое внушает им, что война с Ираном имеет религиозное обоснование. Журналист Джонатан Ларсен сообщает, что в Фонд защиты религиозной свободы военнослужащих с утра 28 февраля поступило более 110 обращений от солдат из 40 различных подразделений, дислоцированных минимум на 30 базах.


Общая черта всех жалоб — командиры открыто говорят о «библейски санкционированном» характере войны. По словам военных, офицеры пребывают в эйфории от того, что Дональд Трамп «помазан Иисусом, чтобы зажечь сигнальный огонь в Иране, который вызовет Армагеддон и ознаменует возвращение Господа на Землю».


Подобные заявления прямо нарушают армейские правила, требующие от командования религиозного нейтралитета. Однако нынешний глава Пентагона Пит Хегсет сам подает пример: он ежемесячно проводит молитвенные собрания в ведомстве, а каждую неделю перед военными выступает проповедник, утверждающий, что Бог велит США поддерживать Израиль.


Как пишет Ларсен, христианский национализм «десятилетиями тлел в армии», но при Трампе эта риторика усилилась. По словам журналиста, сам президент позиционирует себя как защитник христианской исключительности и внедряет эту идеологию в гражданские ведомства. Впрочем, подобные настроения были и раньше — после терактов 11 сентября Джордж Буш-младший называл борьбу с терроризмом «крестовым походом», отмечает Ларсен. 

