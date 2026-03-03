От Неаполя до «Звездных войн»: какие новые рестораны открылись в Москве

Московская ресторанная карта продолжает расширяться — за последнее время в столице открылось сразу несколько необычных проектов. Собрали самые интересные новинки, которые уже успели привлечь внимание гурманов.





Core Mio





На Пятницкой открылся ресторан для тех, кто скучает по настоящей Италии — траттория-пиццерия как в Неаполе. Среди блюд — пирожки панцеротти, домашняя паста с сальсиччей и проволой и неаполитанские пиццы.





Yumа





Раньше на Новицком бульваре находился паназиатский ресторан Moon. Теперь это заведение с японско-китайской тематикой. Обновленное меню разделено на две страны: суши и сашими с одной стороны, битые огурцы и утка по-пекински — с другой.





Tatooinе





Заведение на Петровке, названное как планета из известной серии фильмов, создано с вниманием к деталям. В меню — эталонная кавказская кухня: пестрая смесь из балкарских хычынов, фаттуш и хумус с бараниной.