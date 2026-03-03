Новости
Новости 18+
St
От Неаполя до «Звездных войн»: какие новые рестораны открылись в Москве
18+
Можно найти как традиционные, так и новые авторские блюда undefined
Новости

От Неаполя до «Звездных войн»: какие новые рестораны открылись в Москве

Можно найти как традиционные, так и новые авторские блюда

Московская ресторанная карта продолжает расширяться — за последнее время в столице открылось сразу несколько необычных проектов. Собрали самые интересные новинки, которые уже успели привлечь внимание гурманов.


Core Mio 


На Пятницкой открылся ресторан для тех, кто скучает по настоящей Италии — траттория-пиццерия как в Неаполе. Среди блюд — пирожки панцеротти, домашняя паста с сальсиччей и проволой и неаполитанские пиццы. 


Yumа 


Раньше на Новицком бульваре находился паназиатский ресторан Moon. Теперь это заведение с японско-китайской тематикой. Обновленное меню разделено на две страны: суши и сашими с одной стороны, битые огурцы и утка по-пекински — с другой. 


Tatooinе 


Заведение на Петровке, названное как планета из известной серии фильмов, создано с вниманием к деталям. В меню — эталонная кавказская кухня: пестрая смесь из балкарских хычынов, фаттуш и хумус с бараниной. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #питание #рестораны
Загрузка...
Загрузка...