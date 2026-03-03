Новости
МИД РФ призвал россиян не посещать страны Персидского залива до стабилизации обстановки
Ведомство рекомендовало отказаться от туристических поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию
Министерство иностранных дел России выступило с рекомендацией для граждан воздержаться от поездок в ряд государств Ближнего Востока. В опубликованном на сайте ведомства заявлении говорится, что посещение ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Катара и Саудовской Аравии в туристических целях небезопасно до завершения военных действий в регионе.


В МИД пояснили, что воздушное пространство этих стран частично открыто только для вывозных рейсов, которые выполняются для скорейшего возвращения россиян, оказавшихся в транзитных хабах после 28 февраля. 


Гражданам, уже находящимся на Ближнем Востоке, рекомендовано избегать опасных районов, неукоснительно соблюдать указания местных властей и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками.


По данным Минтранса, в первые дни было отменено 62 рейса между Россией и странами Ближнего Востока, возвращены средства за более чем четыре тысячи билетов. 


По оценкам Российского союза туриндустрии, в ОАЭ оказалось около 50 тысяч организованных туристов и до 100 тысяч самостоятельных путешественников. Власти эмиратов Абу-Даби и Рас-эль-Хайма взяли на себя расходы по размещению застрявших гостей, тогда как в Дубае некоторые отели требовали оплаты. 


Российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», с 3 марта начали выполнять вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби. Пассажиров доставляют в Москву, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды и Новосибирск. Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. 


По данным на 3 марта, около 1,5 тысячи россиян уже эвакуированы, еще порядка двух тысяч должны вернуться в ближайшие сутки. Часть граждан вывозят наземным транспортом: более 130 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан через погранпереход «Астара». 

