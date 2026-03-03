Москва представила дрон-перехватчик «Елка»: работает с помощью ИИ, не боится РЭБ и не взрывается

В Москве состоялась презентация нового портативного дрона-перехватчика «Елка», предназначенного для борьбы с беспилотниками противника. Разработка принадлежит московскому производителю и обладает высокой степенью локализации, сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».





Как рассказал оператор с позывным Есаул, главная особенность аппарата — устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Встроенный искусственный интеллект и независимая система управления позволяют поражать цели даже в условиях активного подавления сигнала. Дрон применяется для защиты гражданской и военной инфраструктуры на приграничных территориях и в зоне специальной военной операции.





«Елка» ориентирована на уничтожение малых FPV-дронов, разведывательных беспилотников самолетного типа и ударных аппаратов. Максимальная скорость перехватчика — 230 км/ч. Оператору достаточно навестись на цель и запустить дрон: дальнейшее наведение происходит автоматически с учетом скорости, положения и удаления объекта. При этом система запрограммирована так, чтобы не поражать живые цели, отметил Есаул. На освоение управления у неподготовленного бойца уходит около 10 минут.





Разработчик подчеркнул, что «Елка» воплощает новую концепцию противодействия дронам, дополняя классические системы ПВО и обеспечивая эшелонированную защиту. Аппарат уже применяется в боевых условиях и показывает высокую эффективность при массированных атаках.





Специалист по алгоритмам наведения пояснил, что ключевое преимущество комплекса — скорость реакции. Перехватчик способен уничтожить цель еще на подлете, до того как та выполнит боевую задачу. Система самостоятельно анализирует скорость, высоту и тип дрона противника, сопровождает его и поражает кинетическим ударом без использования боевой части. Это исключает риск детонации и делает перехват безопасным для людей и объектов на земле.





Масса дрона составляет всего 1,3 кг, что при складывающейся конструкции с крыльями обеспечивает высокую маневренность. Дальность захвата и поражения достигает 3 км. Встроенные алгоритмы позволяют системе отличать вражеские аппараты от гражданских объектов, птиц и техники своих сил.





Как заявил ведущий инженер проекта, задача разработчиков заключалась в том, чтобы сделать комплекс максимально автономным: оператор лишь запускает дрон, а всю остальную работу система выполняет сама.