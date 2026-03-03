Трамп разорвал торговые отношения с Испанией из-за отказа властей страны помочь с ударами по Ирану

Американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении торговых отношений с Испанией. Причиной стал отказ Мадрида предоставить свои военные аэродромы для американских самолетов, участвовавших в операции против Ирана. Заявление прозвучало в ходе встречи президента США с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.





Глава государства подчеркнул, что решение о начале военной операции принимал лично, а не под давлением Израиля. Поводом стала негативная динамика переговоров по ядерной программе и, по утверждению Трампа, подготовка Тегерана к нападению.





Президент США также сообщил, что Иран в результате ударов лишился флота и военно-воздушных сил, а его система ПВО больше не способна контролировать воздушное пространство. По словам Трампа, все потенциальные альтернативы действующей власти в Иране, которых он рассматривал, вероятно, погибли в ходе атак.





Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Израиль нанес так называемый превентивный удар, после чего Дональд Трамп в восьмиминутном видеообращении подтвердил участие Пентагона в военных действиях.





Целями стали военные и правительственные объекты, включая резиденцию верховного лидера Али Хаменеи в Тегеране. Погибли сам аятолла, его супруга и несколько родственников, а также глава КСИР, министр обороны и другие высокопоставленные военные.





В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале крупного наступления. Удары были нанесены по американским базам в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Ираке.





Саудовская Аравия, Оман и ряд других государств заявили о готовности отвечать на действия Тегерана. Воздушное пространство закрыли Ирак, Катар, Бахрейн и Кувейт.





МИД России назвал операцию безрассудным шагом и призвал вернуться к дипломатическому урегулированию. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что передаст иранскому руководству обеспокоенность стран Ближнего Востока, пострадавших от ответных ударов.