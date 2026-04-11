Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу
Режим прекращения огня продлится до исхода дня 12 апреля
Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вступило в силу. Оно продлится до наступления 13 апреля. 


Ранее Кремль сообщил, что режим прекращения огня действует с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Перемирие приветствовали в Русской православной церкви. 


Президент Украины Владимир Зеленский пообещал соблюдать режим прекращения огня и «действовать зеркально».


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле видели заявление Зеленского, и подчеркнул: Пасха — святой праздник не только для россиян, но и для украинцев.


В прошлом году пасхальное перемирие действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По данным Минобороны РФ, за это время украинская сторона допустила 4,9 тысячи нарушений.

#владимир путин #спецоперация #пасхальное перемирие
