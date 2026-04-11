В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме. Это произошло в Великую субботу, накануне Пасхи.





Таинство, как и прежде, произошло в Кувуклии — часовне в центре храма, скрывающей пещеру Гроба Господня. Под плитой, почитаемой всеми христианами, находилось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никто так и не смог разгадать природу этого чуда.





Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова и считается верующими святыней. Фонд Андрея Первозванного, как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, получил огонь в храме Гроба Господня. Вечером 11 апреля он будет доставлен в Москву.