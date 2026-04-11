Новости
Новости 18+
St
Россия и Украина обменялись пленными
18+
Домой вернулись 175 российских военных
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.


Кроме того, были освобождены семеро незаконно удерживавшихся на Украине жителей Курской области. Ранее об этом сообщала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она говорила, что это последняя группа курян.


В ведомстве отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты. Все освобожденные будут доставлены домой.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#украина #обман #военнопленные
Загрузка...
Загрузка...