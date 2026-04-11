СМИ сообщили о готовящемся в России «губернаторопаде»

На следующей неделе в России может начаться традиционная весенняя ротация губернаторского корпуса. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».





Так, в администрации президента рассматривается замена глав как минимум трех регионов: Белгородской и Брянской областей, а также Дагестана. Ротацию в Самарской области решено отложить до думских выборов.





Вячеслав Гладков, возглавляющий Белгородскую область с ноября 2020 года, может досрочно покинуть пост. Его полномочия истекают в сентябре. В качестве вероятного преемника называют генерал-майора Александра Шуваева — Героя России, участника СВО, выпускника президентской программы «Время героев».





С января 2026 года он работает заместителем губернатора Иркутской области. Решение о смене, по данным источников, может быть принято в начале следующей недели. Причины возможной отставки Гладкова неизвестны. По информации «Ведомостей», он может получить пост замминистра экономического развития.





В администрации президента также обсуждают возможную смену брянского губернатора Александра Богомаза, который руководит областью с 2014 года. В феврале 2025 года Путин поддержал его выдвижение на третий срок, а осенью Богомаз победил на выборах. Публичных претензий к нему не было, но в прошлом году его заместителя задержали по делу о коррупции при строительстве фортификационных сооружений.





Среди возможных сменщиков — глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Сам Сидякин заявил «Ъ», что не знает о таких планах и собирается баллотироваться в Госдуму.





Глава республики Сергей Меликов также может покинуть пост. По данным источников, на его место рассматривается заместитель полпреда президента в ДФО Магомед Рамазанов.





Ротацию губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, ранее обсуждавшуюся в АП, решено отложить до думских выборов.