Во Владикавказе задержали подозреваемых во взрыве на складе пиротехники
Меняйло пообещал, что все виновные понесут строгое наказание
Во Владикавказе задержали подозреваемых во взрыве на складе пиротехники

Меняйло пообещал, что все виновные понесут строгое наказание

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий, которое привело к взрыву во Владикавказе. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, написал он в своем Telegram-канале.


По словам руководителя региона, в ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Меняйло подчеркнул, что трагедия унесла жизни людей и причинила тяжкий вред здоровью пострадавших, поэтому такие случаи не должны повторяться. Все виновные, по его словам, понесут заслуженное строгое наказание.


Напомним, в центре Владикавказа на улице Партизанской произошел взрыв на складе пиротехники. По последним данным, погибли два человека, пострадали 15 человек, в том числе трое детей.


Ранее стало известно о состоянии пострадавших при взрыве.

#задержание #взрыв #владикавказ
