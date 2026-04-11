Во Владикавказе задержали подозреваемых во взрыве на складе пиротехники

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий, которое привело к взрыву во Владикавказе. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, написал он в своем Telegram-канале.





По словам руководителя региона, в ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Меняйло подчеркнул, что трагедия унесла жизни людей и причинила тяжкий вред здоровью пострадавших, поэтому такие случаи не должны повторяться. Все виновные, по его словам, понесут заслуженное строгое наказание.





Напомним, в центре Владикавказа на улице Партизанской произошел взрыв на складе пиротехники. По последним данным, погибли два человека, пострадали 15 человек, в том числе трое детей.





Ранее стало известно о состоянии пострадавших при взрыве.