Меняйло рассказал о состоянии пострадавших при взрыве во Владикавказе
В больницах остаются десять человек, один в тяжелом состоянии undefined
Меняйло рассказал о состоянии пострадавших при взрыве во Владикавказе

В больницах остаются десять человек, один в тяжелом состоянии

Десять человек остаются в больницах Северной Осетии по состоянию на утро 11 апреля после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом главе республики Сергею Меняйло доложил руководитель регионального минздрава.


Двое пострадавших находятся в КБСП: один — в тяжелом состоянии, второй — стабилен. Пятеро пациентов проходят лечение в РКБ, их состояние оценивается как стабильное. Трое детей лечатся в Республиканской детской клинической больнице. Вечером к ним присоединился еще один подросток с сотрясением мозга, его жизни ничего не угрожает.


Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли два человека. Их тела обнаружили при разборе завалов.

