Аргентина выдала России находящегося в розыске экс-сотрудника РЖД
Мужчину обвиняют в мошенничестве
Новости

Аргентина выдала России находящегося в розыске экс-сотрудника РЖД

Мужчину обвиняют в мошенничестве

Аргентинские власти выдали России мужчину, который находится в международном розыске по каналам Интерпола за мошенничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.


По ее словам, в аэропорту Буэнос-Айреса россиянина передали правоохранителям для доставки в Москву. Экстрадиция прошла при содействии сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН.


Гражданина России обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, в 2021 году во время работы в РЖД он подделывал проездные и другие документы, чтобы получать компенсации за командировки, в которых фактически не участвовал. Обвиняемый покинул страну, и в феврале прошлого года его объявили в международный розыск по поручению Генпрокуратуры. 

