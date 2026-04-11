Американские астронавты вернулись на Землю после облета Луны

Космический корабль Orion с экипажем лунной миссии Artemis II успешно вернулся на Землю. Трансляцию спуска вело NASA.





В 20:07 по восточному времени США (03:07 по Москве 11 апреля) космический корабль Orion приводнился в Тихом океане. Это произошло в нескольких десятках километров от Сан-Диего в Калифорнии. За полчаса до приводнения от корабля отделился служебный модуль, как и было запланировано.





Примерно за 15 минут до входа в плотные слои атмосферы связь с экипажем прервалась на несколько минут из-за образования плазмы — это стандартная ситуация. Ведущий трансляции подтвердил, что все четыре астронавта чувствуют себя отлично. Для доставки корабля и команды на берег будет использовано судно ВМС США USS John P. Murtha.





Напомним, 1 апреля ракета-носитель SLS с кораблем Orion стартовала с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Астронавты NASA Рид Вайсмэн, Кристина Кук, Виктор Гловер и канадец Джереми Хансен облетели Луну и установили рекорд по удаленности человека от Земли.