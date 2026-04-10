Финал чемпионата Москвы по компьютерному спорту пройдет в рамках «Киберсубботы»

В Московском кластере видеоигр и анимации 25 апреля в третий раз состоится «Киберсуббота» — мероприятие, посвященное видеоиграм, геймдеву и киберспорту. Об этом сообщается на mos.ru.





Организатором выступает Агентство креативных индустрий Москвы при поддержке столичного департамента культуры. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация. В рамках фестиваля пройдет финал чемпионата Москвы по компьютерному спорту, который проводит Федерация компьютерного спорта Москвы совместно с департаментом спорта.





Участники сразятся за звание чемпиона города в семи дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike 2, StarCraft II, Tekken 8, Tetris, Storm Chess и симуляторе гонок дронов DCL: The Game. Победители получат спортивные разряды и право представлять Москву на всероссийских турнирах.





Параллельно с соревнованиями на главной сцене пройдут лекции. Киберспортсмены расскажут о карьере в индустрии, разработчики — о создании игр с помощью искусственного интеллекта, а эксперты обсудят тренды в российском и мировом гейминге. В течение дня гости смогут посетить автограф-сессии, а также сыграть один на один со знаменитостями.





Отдельная площадка будет посвящена российским разработчикам: посетителям предложат протестировать новые игры резидентов кластера до официального релиза. В программе также турниры по настолкам, ретроаркады и диджей-сеты. Завершится вечер награждением чемпионов и музыкальным концертом.