Стэнфордский университет признан в России нежелательной организацией

Министерство юстиции России внесло Стэнфордский университет (Leland Stanford Junior University, США) в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.





Помимо него, в список также были включены американский «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям» и немецкая организация «Кризисное моделирование для мира».





Ранее сообщалось, что Минюст пополнил реестр иностранных агентов.