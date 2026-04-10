Новости
Новости 18+
St
Стэнфордский университет признан в России нежелательной организацией
18+
Также в перечень вошел «Центр по российским и евразийским исследованиям»
Новости

Министерство юстиции России внесло Стэнфордский университет (Leland Stanford Junior University, США) в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.


Помимо него, в список также были включены американский «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям» и немецкая организация «Кризисное моделирование для мира».


Ранее сообщалось, что Минюст пополнил реестр иностранных агентов.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#минюст #нежелательные организации #стэнфордский университет
Загрузка...
Загрузка...