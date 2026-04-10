«Воровство под видом помощи на СВО»: В Конфедерации труда России прошли обыски по делу о хищении членских взносов

В Конфедерации труда России (КТР) и ее членских организациях 9 апреля прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по факту хищения членских взносов Федерального профсоюза авиационных диспетчеров. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.





По данным журналистки и основательницы АНО «Женский фронт» Анастасии Кашеваровой, один из руководителей КТР присвоил членские взносы, замаскировав это покупкой дронов для нужд СВО. Отчетности по приобретению не предоставили, деньги, как предполагается, были похищены. При обыске президент КТР Борис Кравченко выбросил телефон в окно, однако его нашли и изъяли.





Сейф также пришлось вскрывать. В офисе обнаружили деньги и документы, включая символику Фонда имени Фридриха Эберта* и USAID*, предназначенную для распространения среди профсоюзного актива.





Одновременно обыски прошли в офисе Российского профессионального союза моряков (РПСМ), входящего в КТР. Его подозревают в сотрудничестве с Международной федерацией транспортных рабочих* (ITF). Силовики считают, что ITF блокировала российские суда в иностранных портах и финансировала ВСУ, в том числе из членских взносов РПСМ.





*Деятельность организаций признана нежелательной на территории России.