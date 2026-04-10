ИИ-дворники, умеющие убираться во дворах и преображать парки: центр испытания робототехники провел тесты роботов

В центре испытаний робототехники Московского инновационного кластера в «Сколково» прошли испытания роботов и систем, которые могут самостоятельно убираться и транспортировать грузы. Эти технологические решения могут использоваться в городской среде и для работы в коммунальных, логистических и транспортных компаниях. ИИ-дворники, умеющие убираться во дворах и преображать парки, — это не будущее, а уже настоящее Москвы.





Большую часть представленных на испытаниях технологий составили роботы-уборщики и доставщики. Также были показаны системы, которые поднимали и распределяли грузы.





Руководитель разработки технических систем компании «Комитас» Павел Никомасов представил сортировочно-логистический комплекс, который может поднимать и погружать на ленту грузы и распределять их по разным направлениям. Такая система может быть использована для складов.





«Это роботы российского производства, мы даже получили специальный сертификат СТ1, который доказывает это. Они выполняют сортировочные операции. Мы демонстрируем безостановочную выкладку на роботах при помощи конвейера. На роботе могут быть как две маленьких посылки, так и одна большая. Он везет посылку в определенное место. Подобные решения могут автоматизировать различные склады, сортировочные комплексы, почтовые и прочие объекты», — рассказал Daily Storm Никомасов.