ИИ-дворники, умеющие убираться во дворах и преображать парки: центр испытания робототехники провел тесты роботов

В центре испытаний робототехники Московского инновационного кластера в «Сколково» прошли испытания роботов и систем, которые могут самостоятельно убираться и транспортировать грузы. Эти технологические решения могут использоваться в городской среде и для работы в коммунальных, логистических и транспортных компаниях. ИИ-дворники, умеющие убираться во дворах и преображать парки, — это не будущее, а уже настоящее Москвы.
Большую часть представленных на испытаниях технологий составили роботы-уборщики и доставщики. Также были показаны системы, которые поднимали и распределяли грузы.
Руководитель разработки технических систем компании «Комитас» Павел Никомасов представил сортировочно-логистический комплекс, который может поднимать и погружать на ленту грузы и распределять их по разным направлениям. Такая система может быть использована для складов.
«Это роботы российского производства, мы даже получили специальный сертификат СТ1, который доказывает это. Они выполняют сортировочные операции. Мы демонстрируем безостановочную выкладку на роботах при помощи конвейера. На роботе могут быть как две маленьких посылки, так и одна большая. Он везет посылку в определенное место. Подобные решения могут автоматизировать различные склады, сортировочные комплексы, почтовые и прочие объекты», — рассказал Daily Storm Никомасов.
Конкретные цифры привел один из разработчиков. По его словам, стоимость уборки квадратного метра роботом — 16–20 копеек, а за человеческий труд придется заплатить от двух рублей. Сейчас ИИ-помощники задействованы на заправках, на складах, в больницах и в торговых центрах.
Центр испытаний робототехники Московского инновационного кластера — первый в России. Это крупный инфраструктурный комплекс на территории инновационного центра «Сколково». На площадке компании могут проверять роботов и технологические системы перед массовым внедрением в городскую среду.
«Эта инфраструктура позволяет проводить тестирования роботов в различных условиях: как в уличных пространствах, так и внутри помещений. Почему мы озадачились и подняли вопрос об открытии таких площадок? Сейчас направление по развитию робототехники является одним из главных приоритетов городской повестки», — объяснила заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Арина Авдеева.
В центре испытаний компании могут показать своим заказчикам, как работают их роботы, и получить обратную связь. Чтобы протестировать решения, нужно подать заявку на площадке Московского инновационного кластера.
Генеральный директор Московского инновационного кластера Алексей Парабучев сообщил, что полигон на базе центра планирует выдавать сертификацию для роботов, которые будут использоваться в Москве городскими и коммерческими службами. Кластер определит, насколько устройства соответствуют требованиям безопасности. Сертификация будет разрабатываться вместе с Роспотребнадзором и Росстандартом.
Особый интерес сегодня представляют ИИ-уборщики, отметил Парабучев: «Роботы-уборщики имеют огромную перспективу для использования в городе. Они занимаются уборкой во дворах и парках. Сейчас тестируем роботов, которые наводят чистоту на складах, в торговых помещениях, в крупных госучреждениях».
Генеральный директор «Федерального центра беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС) Максим Авдеев рассказал, что организация сотрудничает с центром испытаний робототехники. ФЦ БАС тестирует современные российские беспилотные и робототехнические системы и определяет, в каких сферах и для чего они могут использоваться.