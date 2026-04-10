Минюст включил в реестр иноагентов внука писателя Алексея Толстого
Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. В список включен публицист Иван Толстой (внук писателя Алексея Толстого), следует из информации на сайте ведомства.


Также в реестр попали проект «Татар Шурасы» («Совет татар мира»), электоральный эксперт Роман Удот, Лилия Вежеватова, общественный деятель Ризван Кубакиев, а также основатель паблика «Азиаты России» Василий Матенов.


Согласно сообщению ведомства, все перечисленные лица распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступали против специальной военной операции на Украине. Некоторые из них призывали к нарушению территориальной целостности РФ, отождествляли Россию с террористической организацией, участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Все фигуранты проживают за пределами России.

