Рабочий погиб при хлопке в шахте в Ростовской области, еще трое пострадали

В Красносулинском районе Ростовской области при хлопке в шахте погиб один человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.





Трагедия произошла 10 апреля. Во время заряжания забоя монтажной камеры произошел хлопок. Один из рабочих скончался, трое госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.





Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. На месте работают следователи и криминалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.