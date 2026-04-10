Единый центр поддержки участников СВО в Москве оказал более полумиллиона услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента открытия Единого центра поддержки участников СВО и их семей в столице оказано более 500 тысяч услуг. Среди них — юридическая помощь, содействие в трудоустройстве, подбор образовательных программ, оформление мер поддержки и решение индивидуальных вопросов.





По словам Собянина, Москва первой в стране создала комплексную систему помощи для возвращения к мирной жизни после завершения службы. Программы адаптации и социализации разрабатываются на основе запросов самих ветеранов и их родных.





В 2026 году в Едином центре поддержки появился общий календарь спортивных, творческих и досуговых мероприятий. В расписании — регулярные занятия в бильярдной, групповые тренировки в спортивном и тренажерном залах, обучение работе с инструментами в мастерской «Гараж» и занятия по вокалу в музыкальной студии «Чердак». Программу планируют постоянно пополнять новыми активностями на партнерских площадках — ветеранам станут доступны картинг, боулинг, стендовая стрельба.





Многие направления запущены по инициативе самих ветеранов и их близких. Например, секцией рукопашного боя руководит Иван Бакай — участник СВО, окружной координатор Московской ассоциации ветеранов СВО. Он служил в разведвзводе штурмового отряда, был тяжело ранен. В Едином центре ему помогли оформить удостоверение ветерана боевых действий и пригласили в ассоциацию.





Иван рассказал, что идея организовать занятия появилась почти сразу: важно не только поддерживать форму, но и быть рядом с теми, кто понимает. На тренировках люди общаются, поддерживают друг друга и постепенно возвращаются к активной жизни. Занятия проходят дважды в неделю и включают общую физическую подготовку, отработку техник и легкие спарринги. Нагрузка адаптируется под состояние здоровья каждого участника.





Один из ветеранов, Артем, поделился, что для него это больше, чем тренировки: занятия помогают собраться, найти опору и вернуть внутреннее равновесие — и в теле, и в душе.





Директор центра Дария Старовойтова отметила, что Единый центр поддержки — это место, где по-настоящему чувствуешь, что ты не один. Сюда приходят не только за помощью, но и за человеческим общением. Важными партнерами стали некоммерческие организации: они проводят восстановительные тренировки, мастер-классы по кожевенному делу, живописи, кулинарии, занятия по песочной терапии.





Старовойтова подчеркнула, что особенно важны инициативы самих ветеранов — они откликаются у других и собирают людей вместе. Секция рукопашного боя — яркий пример, где тренировки становятся поводом встретиться, поддержать друг друга и снова почувствовать силы идти дальше.