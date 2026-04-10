Экс-замглавы Минобороны Попов получил 19 лет колонии и штраф 85 миллионов рублей
Суд лишил генерала армии звания, семи орденов и медали
Бывшего заместителя министра обороны России генерала армии в отставке Павла Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Заседание состоялось в 235-м гарнизонном военном суде.


Бывший военачальник признан виновным в получении особо крупной взятки и совершении должностных преступлений. Судья постановил также взыскать с Попова штраф в размере 85 миллионов рублей, запретить ему занимать должности в государственных органах на 7 лет и лишить воинского звания генерала армии. Гособвинение ранее просило для 69-летнего подсудимого 22 года колонии, штраф 130 миллионов рублей и лишение звания.


Из-за состояния здоровья Попова не доставили в зал заседания — он слушал приговор по видео-конференц-связи из СИЗО.


17 июня 2024 года Павел Попов и еще три замминистра обороны — Руслан Цаликов, Николай Панков и Татьяна Шевцова — были отправлены в отставку. Всех их новый глава ведомства Андрей Белоусов поблагодарил за многолетнюю ответственную работу и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.


Попова задержали 29 августа 2024 года. Генерала обвинили по нескольким статьям: получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий. Имущество Попова было арестовано.


По данным СК, в 2022–2024 годах Попов, заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал Владимир Шестеров и директор военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов похитили деньги из бюджета «путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке «Патриот».

