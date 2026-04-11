«Дети не знают, сестер собрала и дала указания»: Симоньян рассказала, как сообщила семье о своем диагнозе
У нее обнаружили рак

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что ее дети до сих пор не подозревают о ее онкологическом заболевании. Об этом она рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».


При этом журналистка собрала всех сестер, объяснила им ситуацию и дала четкие указания на случай, если с ней что-то случится.


«Дети не знают, сестер я всех собрала», — рассказала медиаменеджер.


Симоньян объяснила родным, что сейчас ее семья переживает тяжелый период. Однако она пообещала сделать все возможное, а дальше — «как господь распорядится».


Ранее журналистка также рассказала, что один из ее общих с Тиграном Кеосаяном детей болен тяжелой и неизлечимой болезнью. 

