«Выходи драться один на один»: глава Дагестана Меликов прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал сообщения о якобы своей предстоящей отставке. В своем Telegram-канале он ответил на слухи цитатой из фильма «В бой идут одни старики».





«Выходи драться один на один. На взлете бить не буду», — написал политик.





По его словам, в кабинетах власти, кулуарах, СМИ и соцсетях уже несколько дней обсуждают не чрезвычайную ситуацию и помощь людям, а политические «новости». Меликов заявил, что никогда не прятался ни от опасности, ни от людей, и не станет делать этого сейчас. В ближайшие дни он встретится с журналистами, блогерами и общественностью и пообещал ответить на любые вопросы в прямом эфире.





По его словам, сейчас он работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить жизнь в республике после сильнейшего наводнения.





Ранее СМИ сообщили, что в России ожидается отставка сразу нескольких губернаторов.