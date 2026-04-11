«Выходи драться один на один»: глава Дагестана Меликов прокомментировал слухи о своей отставке
Он пообещал встретиться с журналистами и блогерами в прямом эфире undefined
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал сообщения о якобы своей предстоящей отставке. В своем Telegram-канале он ответил на слухи цитатой из фильма «В бой идут одни старики».


«Выходи драться один на один. На взлете бить не буду», — написал политик.


По его словам, в кабинетах власти, кулуарах, СМИ и соцсетях уже несколько дней обсуждают не чрезвычайную ситуацию и помощь людям, а политические «новости». Меликов заявил, что никогда не прятался ни от опасности, ни от людей, и не станет делать этого сейчас. В ближайшие дни он встретится с журналистами, блогерами и общественностью и пообещал ответить на любые вопросы в прямом эфире.


По его словам, сейчас он работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить жизнь в республике после сильнейшего наводнения.


Ранее СМИ сообщили, что в России ожидается отставка сразу нескольких губернаторов.

#отставка #дагестан #сергей меликов
