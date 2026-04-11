Пентагон сообщил о подготовке к разминированию Ормузского пролива

Силы Центрального командования США (CENTCOM) приступили к подготовке разминирования Ормузского пролива. Об этом говорится в заявлении Пентагона.





Два эсминца ВМС США — USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy — совершили проход через пролив и начали операцию в Персидском заливе. Отмечается, что действия проводятся в рамках более широкой миссии по полной очистке пролива от мин.





Президент США Дональд Трамп ранее также сообщил, что Штаты приступают к ликвидации мин в проливе. В своем посте в Truth Social он написал, что делает это «в качестве одолжения» странам по всему миру — Китаю, Японии, Южной Корее, Франции, Германии и многим другим.





По словам Трампа, у «этих государств нет ни мужества, ни воли выполнять эту работу самостоятельно». Он также отметил, что пустые нефтяные танкеры из разных стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью. Американский лидер добавил, что 28 минных заградителей, установленных Ираном в проливе, «лежат на дне моря».