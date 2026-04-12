Иран и США не достигли соглашения на переговорах в Исламабаде, делегации разъехались

Переговоры США и Ирана в столице Пакистана завершились безрезультатно. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, сообщил журналистам, что стороны не смогли прийти к соглашению.





«Мы говорили обо всех этих вопросах. Нам просто не удалось достичь ситуации, в которой иранцы были бы готовы принять наши условия. Я считаю, что мы были довольно гибкими, довольно уступчивыми. Президент [Трамп] сказал нам: вы должны приехать туда добросовестно и приложить все усилия, чтобы заключить сделку. Мы так и сделали. К сожалению, нам не удалось добиться какого-либо прогресса», — заявил Вэнс.





Переговоры продолжались 21 час, после чего американская делегация покинула Пакистан. При этом США оставили иранской стороне «последнее и наиболее выгодное» предложение.





По информации СМИ, ключевыми камнями преткновения остались три вопроса: контроль над Ормузским проливом, ядерная программа Ирана и условия прекращения боевых действий. Тегеран требовал разморозки активов, компенсаций и полного прекращения войны, тогда как Вашингтон настаивал на свободе судоходства и ограничении ядерных возможностей Ирана.





Ранее Вэнс заявлял, что США на переговорах будут требовать от Ирана передачи ядерных материалов. Американская сторона также не согласилась на включение в соглашение условия о прекращении израильских ударов по Ливану.





В состав американской делегации вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранскую сторону представляли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи и другие высокопоставленные чиновники.