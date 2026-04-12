Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

Минобороны России: ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие

Утверждается также, что украинские военные нанесли 1329 ударов FPV-дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1971 раз нарушили пасхальное перемирие. Об этом сообщили в Минобороны России. Нарушения прекращения огня зафиксированы с 16:00 мск 11 апреля, когда началось перемирие, до 08:00 12 апреля. 


В частности, украинские войска 258 раз обстреляли из реактивной системы залпового огня, артиллерийских орудий, танков и минометов приграничные территории РФ и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами. 


Все группировки войск ВС РФ в зоне СВО «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», отметили в ведомстве. 


Украина, в свою очередь, тоже обвинила Россию в нарушении перемирия. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#украина #минобороны рф #пасхальное перемирие
Загрузка...
Загрузка...