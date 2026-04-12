WhatsApp* ответил на обвинения Павла Дурова в обмане пользователей
Конфликт между основателем Telegram Павлом Дуровым и мессенджером WhatsApp* получил продолжение. Команда WhatsApp ответила на недавние заявления Дурова, в которых он назвал шифрование приложения «крупнейшим случаем обмана потребителей в истории».


В своем посте в соцсети X представители WhatsApp заявили, что мессенджер по умолчанию обеспечивает сквозное шифрование для личных и групповых сообщений, поддерживает множество устройств, голосовые и видеозвонки, а также имеет резервные копии со сквозным шифрованием. 


В ответе также подчеркивалось, что «это многое объясняет о Telegram — вы даже не пытаетесь делать и то, и другое, потому что это сложно». 


Ранее Павел Дуров в своем Telegram-канале выступил с резкой критикой в адрес WhatsApp. Он опубликовал скриншот статьи о коллективном иске пользователей к Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) — владельцу WhatsApp. 


Истцы утверждали, что, несмотря на заверения в безопасности мессенджера, сотрудники компании и сторонние подрядчики могут получать доступ к перепискам пользователей. 


Дуров отмечал, что «шифрование» WhatsApp может быть крупнейшим обманом потребителей в истории, вводящим в заблуждение миллиарды пользователей. По его словам, приложение читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам, а «Telegram никогда этого не делал и никогда не будет этого делать». 


В WhatsApp, в свою очередь, назвали обвинения ложными, подчеркнув, что используют надежное сквозное шифрование на базе открытого протокола Signal. 


*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской, деятельность которой запрещена.

Загрузка...
Загрузка...