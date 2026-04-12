WhatsApp* ответил на обвинения Павла Дурова в обмане пользователей

Конфликт между основателем Telegram Павлом Дуровым и мессенджером WhatsApp* получил продолжение. Команда WhatsApp ответила на недавние заявления Дурова, в которых он назвал шифрование приложения «крупнейшим случаем обмана потребителей в истории».





В своем посте в соцсети X представители WhatsApp заявили, что мессенджер по умолчанию обеспечивает сквозное шифрование для личных и групповых сообщений, поддерживает множество устройств, голосовые и видеозвонки, а также имеет резервные копии со сквозным шифрованием.





В ответе также подчеркивалось, что «это многое объясняет о Telegram — вы даже не пытаетесь делать и то, и другое, потому что это сложно».





Ранее Павел Дуров в своем Telegram-канале выступил с резкой критикой в адрес WhatsApp. Он опубликовал скриншот статьи о коллективном иске пользователей к Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) — владельцу WhatsApp.





Истцы утверждали, что, несмотря на заверения в безопасности мессенджера, сотрудники компании и сторонние подрядчики могут получать доступ к перепискам пользователей.





Дуров отмечал, что «шифрование» WhatsApp может быть крупнейшим обманом потребителей в истории, вводящим в заблуждение миллиарды пользователей. По его словам, приложение читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам, а «Telegram никогда этого не делал и никогда не будет этого делать».





В WhatsApp, в свою очередь, назвали обвинения ложными, подчеркнув, что используют надежное сквозное шифрование на базе открытого протокола Signal.





