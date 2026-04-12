Песков заявил, что территориальные разногласия России и Украины измеряются «считанными километрами»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что территориальные разногласия между Россией и Украиной измеряются «считанными километрами». По его словам, устойчивый мир в перспективе можно обеспечить уже «сегодня», однако для этого Владимир Зеленский должен принять известные решения.





«Пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя ответственность за свои решения, специальная военная операция будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля.





Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным 9 апреля. Режим прекращения огня вступил в силу 11 апреля в 16:00 по московскому времени. Предполагается, что он будет действовать до исхода дня 12 апреля, то есть 32 часа.





Решение о прекращении огня было принято в гуманитарных целях в связи с приближающимся православным праздником Пасхи. Президент Путин поручил российским войскам остановить боевые действия на всех направлениях, но при этом сохранять готовность пресечь возможные провокации со стороны противника.





В Кремле подчеркнули, что пасхальное перемирие носит исключительно гуманитарный характер, поскольку Пасха является святым праздником и для русского, и для украинского народа. Российская сторона исходила из того, что примеру Москвы последует и Киев.





Однако, по данным Минобороны РФ, украинская сторона нарушала перемирие. В ведомстве уточнили, что ВСУ осуществляли обстрелы позиций российских войск, а также наносили удары с помощью беспилотников.