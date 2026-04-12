«Пасхальный дар»: выставка расписных яиц на Тверской площади

Одной из главных площадок фестиваля стала Тверская площадь. Она празднично украшена. Гости фестиваля могут поддержать подопечных фондов, принять участие в добрых инициативах.





Пасха — это праздник торжества жизни и обновления. Его принято встречать в кругу семьи. На фестиваль тоже приходят семьями. Встречают здесь друзей. Прогулочные зоны оформлены профессиональными дизайнерами и декораторами.





«Я бываю здесь часто, я бываю на всех фестивалях здесь. Центр очень люблю. Площадка очень замечательная», — рассказал один из гостей.





Особенно примечательна выставка «Пасхальное яйцо». Авторы экспонатов — российские художники, студенты и выпускники московских художественных вузов, превратили фигуры в настоящие арт-объекты. Каждое яйцо — уникально и неповторимо.





Проект «Молодежь Москвы» участвует в организации «Пасхального дара». Творческие университеты проводят мастер-классы по созданию пасхальных открыток и пасхальных сувениров. Своими руками можно сделать игрушки и украшения, порисовать и, конечно же, расписать пасхальное яйцо, которое забрать домой как теплое напоминание о празднике.





Комфортная атмосфера создана для людей любого возраста. Тут интересно и самым маленьким, и пожилым. Всегда можно отдохнуть, выпить ароматного чая или кофе, подкрепиться десертами.





В «Домиках добра» проекта «Москва помогает» собирают подарки для участников СВО и детей из новых регионов России. Здесь же можно оставить зоотовары для животных из приютов. Жителей и гостей столицы встречают волонтеры.





В будние дни площадки работают с 15:00 до 21:00, в выходные — с 12:00 до 21:00. Подробнее узнать о фестивале «Пасхальный дар» в Москве, а также ознакомиться с расписанием мероприятий и концертов можно на официальном сайте проекта.