«Пасхальный дар»: выставка расписных яиц на Тверской площади

В Москве начался фестиваль «Пасхальный дар». Работают порядка 30 площадок по всему городу. Посетить мероприятия могут все желающие, как жители, так и гости столицы. Выбрать яркие сувениры по душе, покататься на каруселях — это далеко не все доступные активности. Фестиваль продлится до 19 апреля включительно.
Одной из главных площадок фестиваля стала Тверская площадь. Она празднично украшена. Гости фестиваля могут поддержать подопечных фондов, принять участие в добрых инициативах.
Пасха — это праздник торжества жизни и обновления. Его принято встречать в кругу семьи. На фестиваль тоже приходят семьями. Встречают здесь друзей. Прогулочные зоны оформлены профессиональными дизайнерами и декораторами.
«Я бываю здесь часто, я бываю на всех фестивалях здесь. Центр очень люблю. Площадка очень замечательная», — рассказал один из гостей.
Особенно примечательна выставка «Пасхальное яйцо». Авторы экспонатов — российские художники, студенты и выпускники московских художественных вузов, превратили фигуры в настоящие арт-объекты. Каждое яйцо — уникально и неповторимо.
Проект «Молодежь Москвы» участвует в организации «Пасхального дара». Творческие университеты проводят мастер-классы по созданию пасхальных открыток и пасхальных сувениров. Своими руками можно сделать игрушки и украшения, порисовать и, конечно же, расписать пасхальное яйцо, которое забрать домой как теплое напоминание о празднике.
Комфортная атмосфера создана для людей любого возраста. Тут интересно и самым маленьким, и пожилым. Всегда можно отдохнуть, выпить ароматного чая или кофе, подкрепиться десертами.
В «Домиках добра» проекта «Москва помогает» собирают подарки для участников СВО и детей из новых регионов России. Здесь же можно оставить зоотовары для животных из приютов. Жителей и гостей столицы встречают волонтеры.
В будние дни площадки работают с 15:00 до 21:00, в выходные — с 12:00 до 21:00. Подробнее узнать о фестивале «Пасхальный дар» в Москве, а также ознакомиться с расписанием мероприятий и концертов можно на официальном сайте проекта.