Лукашенко сообщил Путину, что приедет 9 мая в Москву на парад Победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что примет участие в параде в Москве по случаю Дня Победы.





Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ход реализации совместных договоренностей. Особое внимание было уделено интеграционному сотрудничеству в рамках Союзного государства.





Кроме того, главы Белоруссии и России поздравили друг друга с праздником Пасхи, который в этом году отмечается 12 апреля.





Ранее Лукашенко неоднократно принимал участие в торжествах в Москве по случаю Дня Победы. Парад 2025 года он назвал «самым сильным».