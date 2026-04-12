Лукашенко сообщил Путину, что приедет 9 мая в Москву на парад Победы
Главы государств также поздравили друг друга с Пасхой undefined
Новости

Лукашенко сообщил Путину, что приедет 9 мая в Москву на парад Победы

Главы государств также поздравили друг друга с Пасхой

Белорусский лидер Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что примет участие в параде в Москве по случаю Дня Победы.


Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ход реализации совместных договоренностей. Особое внимание было уделено интеграционному сотрудничеству в рамках Союзного государства.


Кроме того, главы Белоруссии и России поздравили друг друга с праздником Пасхи, который в этом году отмечается 12 апреля.


Ранее Лукашенко неоднократно принимал участие в торжествах в Москве по случаю Дня Победы. Парад 2025 года он назвал «самым сильным». 

