Китайские строители вышли на протест в Комсомольске-на-Амуре из-за долгов по зарплате

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) китайские рабочие вышли на акцию протеста из-за невыплаты заработной платы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Протест организовали сотрудники строительной компании «Петро-Хэхуа», проживающие в закрытом городке рядом с местным нефтеперерабатывающим заводом. По разным данным, в акции приняли участие от 100 до 200 человек.





Участники с плакатами на русском и китайском языках прошли колонной через весь город, после чего часть рабочих устроила сидячую забастовку в лесопарке. Среди лозунгов были обращения к президенту России Владимиру Путину и главе «Роснефти» Игорю Сечину с просьбами о помощи.





На место акции прибыли мэр города Дмитрий Заплутаев, представители администрации, полиция и Росгвардия. Глава города сообщил, что выехал на нефтезавод для встречи с руководством, однако вскоре удалил этот пост в соцсетях. О задержаниях протестующих не сообщается.





Отмечается, что прокуратура Хабаровского края организовала проверку соблюдения трудового законодательства в связи с образовавшейся задолженностью по заработной плате, на место выехал прокурор города.