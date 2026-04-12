Новости
Новости 18+
St
Китайские строители вышли на протест в Комсомольске-на-Амуре из-за долгов по зарплате
18+
Рабочие держали в руках плакаты на русском и китайском языке undefined
В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) китайские рабочие вышли на акцию протеста из-за невыплаты заработной платы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». 


Протест организовали сотрудники строительной компании «Петро-Хэхуа», проживающие в закрытом городке рядом с местным нефтеперерабатывающим заводом. По разным данным, в акции приняли участие от 100 до 200 человек.


Участники с плакатами на русском и китайском языках прошли колонной через весь город, после чего часть рабочих устроила сидячую забастовку в лесопарке. Среди лозунгов были обращения к президенту России Владимиру Путину и главе «Роснефти» Игорю Сечину с просьбами о помощи.


На место акции прибыли мэр города Дмитрий Заплутаев, представители администрации, полиция и Росгвардия. Глава города сообщил, что выехал на нефтезавод для встречи с руководством, однако вскоре удалил этот пост в соцсетях. О задержаниях протестующих не сообщается. 


Отмечается, что прокуратура Хабаровского края организовала проверку соблюдения трудового законодательства в связи с образовавшейся задолженностью по заработной плате, на место выехал прокурор города. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#китай #хабаровский край #рабочие #акции протеста
Загрузка...
Загрузка...