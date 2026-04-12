Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о начале блокады Ормузского пролива. Решение принято после переговоров в пакистанском Исламабаде, которые, по словам американского лидера, «прошли хорошо, но единственный действительно важный момент — ядерный — остался нерешенным».





Трамп заявил, что Военно-морские силы США начнут процесс блокады всех судов, пытающихся войти в пролив или выйти из него. Он также поручил ВМС «искать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану».





«Никто, кто платит незаконную дань, не будет иметь безопасного прохода в открытом море», — подчеркнул американский лидер.





По словам Трампа, Иран прибегает к «мировому шантажу», заявляя о минах, о которых никто, кроме них, не знает.





«Лидеры стран, особенно Соединенных Штатов Америки, никогда не позволят себя шантажировать», — написал президент.





Глава Белого дома также пообещал, что США начнут уничтожать мины, установленные иранцами в проливах.





«Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет уничтожен!»— пригрозил Трамп.





Американский президент напомнил о военных потерях Ирана: «Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитные орудия и радары бесполезны, Хомейни и большинство их «лидеров» мертвы — все из-за их ядерных амбиций».





Блокада, по его словам, начнется в ближайшее время, и к ней будут привлечены другие страны.





Ранее, 12 апреля, стало известно, что переговоры США и Ирана в Исламабаде завершились безрезультатно. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона была «гибкой и уступчивой», но иранцы не приняли условия Вашингтона.