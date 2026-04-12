Китайских рабочих, протестовавших в Комсомольске-на-Амуре, могут вернуть на родину

Китайских рабочих, которые 12 апреля вышли на протест в Комсомольске-на-Амуре из-за невыплаты зарплаты, могут вернуть на родину, сообщило правительство Хабаровского края. По официальным данным, в акции участвовали 200 специалистов из КНР.





Иностранцы были заняты на модернизации производства на местном нефтеперерабатывающем заводе, но контракт с компанией-подрядчиком «Петро-Хэхуа» был расторгнут — работы выполнены некачественно и с нарушением сроков. Участники протеста требовали возобновить действие контракта и организовать встречу с руководством компании.





Глава Комсомольска-на-Амуре и гендиректор НПЗ выезжали на переговоры с рабочими. Для решения вопроса также привлекли российских и китайских дипломатов. Правительство края провело переговоры с «Роснефтью» — заказчиком модернизации завода.





В нефтяной компании подтвердили, что контракт с «Петро-Хэхуа» прекращен. При этом, когда подрядчик выполнял обязательства, работы всегда оплачивались вовремя. Из этих средств рабочие должны были получать зарплату. Почему этого не сделано, знает только руководство «Петро-Хэхуа». Директор фирмы не может встретиться с рабочими, потому что находится не в России.





К вечеру рабочие покинули центр города и вернулись в закрытый рабочий городок. Правительство региона готово помочь им вернуться на родину, но инициировать этот процесс должен работодатель.