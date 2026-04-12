В Подмосковье у 11-летнего ребенка взорвался в руках неизвестный предмет — мальчик остался без пальцев

В подмосковном Орехово-Зуеве 11-летний мальчик пострадал при взрыве неизвестного предмета, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.





ЧП случилось на спортивной площадке рядом с одной из школ. По предварительным данным, ребенок нашел на земле какой-то предмет, положил его в карман, после чего прогремел взрыв.





Свидетели происшествия сами отвезли пострадавшего в городскую больницу. Предварительно, у мальчика ампутировали нескольких пальцев руки. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.





В Telegram-каналах предполагают, что взорваться могли петарды, с которыми играли школьники. ТАСС со ссылкой на правоохранителей также писал, что в руках ребенка в подмосковном Орехово-Зуеве взорвалась петарда, а пострадавший получил травмы пальцев.





Похожий инцидент уже был в Подмосковье. В ноябре 2025 года в Красногорске другой ребенок подобрал у жилого дома самодельное взрывное устройство и лишился пальцев руки.