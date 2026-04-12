Великобритания впервые лишила гражданства уроженца страны за связи с Россией

Британские власти впервые лишили гражданства человека, родившегося в Соединенном Королевстве, по причине его связей с Россией. Об этом сообщает газета The Sunday Times.





45-летний Марк Буллен, более десяти лет прослуживший в полиции графства Хартфордшир, лишился британского паспорта по решению главы МВД Шабаны Махмуд. В официальном уведомлении говорится, что этот шаг принят «в интересах общественного блага», а детали дела не раскрываются по соображениям национальной безопасности.





Как отмечает издание, подобная мера обычно применяется к подозреваемым в терроризме или организованной преступности. Однако в случае Буллена поводом стали подозрения в возможной причастности к деятельности в интересах иностранного государства.





Буллен проживает в России с 2014 года, он женат на россиянке, у пары четверо детей. В 2022 году он получил российское гражданство, назвав это в интервью исполнением мечты. Сейчас мужчина ведет англоязычные медиа петербургского футбольного клуба «Зенит».





В ноябре 2024 года Буллена задержали сотрудники контртеррористической полиции в аэропорту Лутон, допрашивали в течение четырех часов и изъяли электронные устройства. По его словам, на допросе его спрашивали, в частности, об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году.





По данным СМИ, сам Буллен намерен опротестовать решение властей, но относится к ситуации спокойно. Он не планирует возвращаться в Великобританию, пишет газета.