Великобритания впервые лишила гражданства уроженца страны за связи с Россией

Марк Буллен живет в РФ с 2014 года, в 2022-м получил российский паспорт

Британские власти впервые лишили гражданства человека, родившегося в Соединенном Королевстве, по причине его связей с Россией. Об этом сообщает газета The Sunday Times. 


45-летний Марк Буллен, более десяти лет прослуживший в полиции графства Хартфордшир, лишился британского паспорта по решению главы МВД Шабаны Махмуд. В официальном уведомлении говорится, что этот шаг принят «в интересах общественного блага», а детали дела не раскрываются по соображениям национальной безопасности. 


Как отмечает издание, подобная мера обычно применяется к подозреваемым в терроризме или организованной преступности. Однако в случае Буллена поводом стали подозрения в возможной причастности к деятельности в интересах иностранного государства. 


Буллен проживает в России с 2014 года, он женат на россиянке, у пары четверо детей. В 2022 году он получил российское гражданство, назвав это в интервью исполнением мечты. Сейчас мужчина ведет англоязычные медиа петербургского футбольного клуба «Зенит». 


В ноябре 2024 года Буллена задержали сотрудники контртеррористической полиции в аэропорту Лутон, допрашивали в течение четырех часов и изъяли электронные устройства. По его словам, на допросе его спрашивали, в частности, об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году. 


По данным СМИ, сам Буллен намерен опротестовать решение властей, но относится к ситуации спокойно. Он не планирует возвращаться в Великобританию, пишет газета. 

#великобритания #паспорт #лишение гражданства
