Партия Виктора Орбана проиграла выборы в Венгрии, оппозиция получила конституционное большинство

В Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых правящая коалиция премьер-министра Виктора Орбана потерпела поражение. Коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии получила 55 мест в парламенте, тогда как оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром — 138 мест, что дает ей конституционное большинство. Еще шесть мандатов достались правой партии «Наша страна».





Виктор Орбан признал поражение, назвав результаты голосования «понятными и болезненными».

«Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», — заявил он.





Петер Мадьяр, в свою очередь, назвал полученный его партией мандат «беспрецедентным» и пообещал, что переход власти пройдет мирно и гладко.





Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии в 1998–2002 годах, а затем вновь возглавил правительство с 2010 года. Его внешнеполитический курс неоднократно расходился с позицией Европейского союза, в частности по вопросам поддержки Украины и миграционной политики.





Петер Мадьяр, хотя и выступает против поставок оружия Украине, заявляет, что при нем «Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО».





С победой Мадьяра уже поздравили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, фоанцузский лидер Эмманюэль Макрон, а также президент Украины Владимир Зеленский.