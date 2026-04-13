Новости
Новости 18+
St
Партия Виктора Орбана проиграла выборы в Венгрии, оппозиция получила конституционное большинство
18+
Премьер признал поражение, назвав результаты «понятными и болезненными», лидер победившей партии пообещал мирный переход власти undefined
Новости

Партия Виктора Орбана проиграла выборы в Венгрии, оппозиция получила конституционное большинство

Премьер признал поражение, назвав результаты «понятными и болезненными», лидер победившей партии пообещал мирный переход власти

В Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых правящая коалиция премьер-министра Виктора Орбана потерпела поражение. Коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии получила 55 мест в парламенте, тогда как оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром — 138 мест, что дает ей конституционное большинство. Еще шесть мандатов достались правой партии «Наша страна».


Виктор Орбан признал поражение, назвав результаты голосования «понятными и болезненными».

«Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», — заявил он.


Петер Мадьяр, в свою очередь, назвал полученный его партией мандат «беспрецедентным» и пообещал, что переход власти пройдет мирно и гладко.


Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии в 1998–2002 годах, а затем вновь возглавил правительство с 2010 года. Его внешнеполитический курс неоднократно расходился с позицией Европейского союза, в частности по вопросам поддержки Украины и миграционной политики.


Петер Мадьяр, хотя и выступает против поставок оружия Украине, заявляет, что при нем «Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО».


С победой Мадьяра уже поздравили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, фоанцузский лидер Эмманюэль Макрон, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#выборы #венгрия #орбан
Загрузка...
Загрузка...