Трамп назвал папу римского «ужасным» и опубликовал ИИ-изображение, на котором исцеляет больного

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social резко раскритиковал папу римского Льва XIV, назвав его ужасным во внешней политике и слабым перед преступностью. Поводом послужили недавние антивоенные заявления понтифика, который призвал прекратить демонстрацию силы и остановить конфликты.





Трамп заявил, что ему не нужен папа, который считает, что Иран может иметь ядерное оружие. Он также раскритиковал позицию Льва XIV по Венесуэле. Американский лидер выразил мнение, что папа должен быть ему благодарен, поскольку кардинала избрали главой Римско-католической церкви только потому, что он американец, и что без его победы на выборах Льва XIV не было бы в Ватикане.





Менее чем через час после публикации президент США разместил изображение, созданное нейросетью. На нем Трамп одет в белый хитон, одной рукой касается лежащего мужчины в больничной рубашке, а из его ладоней исходит свет. Вокруг него — американский военный, медсестра и молящаяся женщина, на заднем плане — американский флаг, белоголовый орлан, Статуя Свободы, истребители и фейерверк.





Папа римский Лев XIV неоднократно критиковал политику Трампа. 11 апреля он выступил с антивоенной проповедью, заявив, что «смерти подчиняется тот, кто отвернулся от Бога» и призвал «прекратить поклонение себе и деньгам, демонстрацию силы и войны».